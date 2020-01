colorno: vandalismi alla palestra del campo da baseball

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Non c'è pace per Colorno, e il 2019 di certo non finirà con i migliori auspici. Ultimamente il nostro paese è sotto attacco da continui episodi di vandalismo. Questa volta ad essere presa di mira è la palestra del Baseball Colorno di via Pasini. Ignoti tra la notte del 30 e la mattina del 31 dicembre, hanno fatto irruzione nella palestra telonata del centro sportivo, sfondando una porta laterale, per poi divertirsi a manomettere due batterie di una lavapavimenti, lasciando in quasi tutto il tappeto sportivo, macchie di acido e qualche buco. Da precisare che nulla è stato rubato dal centro sportivo, e nemmeno il o i vandali, hanno tentato di forzare uffici o altre aree. Così vien da pensare all'ennesimo e solito atto vandalico. Uno dei tanti che da tempo stanno colpendo con forza il nostro bellissimo paese. Il gruppo Amo Colorno.