comunicato stampa sappe parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

COMUNICATO STAMPA ANCHE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA IL COMPITO DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO DI PARMA Il Sappe, esprime il più convinto e sincero apprezzamento per l’importante aiuto dei baschi azzurri della Polizia Penitenziaria, i quali a partire da domani 10 aprile contribuiranno con due pattuglie al giorno, al servizio di pattugliamento nella città di Parma. In questa prima fase saranno impiegate unità in servizio presso l’istituto di formazione della Polizia Penitenziaria ( Certosa ) seguiti dopo qualche giorno anche dal personale in servizio presso gli istituti penitenziari della città. Sperando che tale servizio, possa dare un concreto contributo al duro lavoro delle altre forze di Polizia, già da molti giorni impiegate nel servizio di pattugliamento della città, per la verifica del completo rispetto da parte dei cittadini del lockdown emanato dal governo nazionale. Un ringraziamento alle varie autorità che hanno contribuito affinchè tale contributo potesse essere realizzato e presente in molte altre provincie d’Italia, a partire da sua eccelenza il Prefetto. Infine vogliamo augurare un in bocca al lupo al personale e ribadire la nostra più totale vicinanza, come Sappe, primo sindacato del Corpo, ai colleghi che presteranno tale servizio, per il loro costante impegno al servizio della cittadinanza presso l’istituto penitenziario di Parma e l’istituto di formazione. Il Vice Segretario Regionale Maiorisi Errico