concerto coro gospel a la galleria

Il ricco programma delle iniziative natalizie de La Galleria prende il via sabato sera alle ore 17.00 quando il concerto itinerante del coro gospel “Cake and Pipe” percorrerà le vie del centro per raggiungere la piazza centrale. Alle ore 18.00 l’attesissima accensione delle installazioni luminose per il primo Natale de La Galleria. Una Galleria di luci e cornici luminose fa risplendere la nostra città per questo Natale 2019: la storia di un territorio scritta nei suoi luoghi, un tributo a Parma attraverso le immagini che la raccontano e rappresentano. Per questo primo Natale, La Galleria diventa un libro di immagini e luoghi iconici che immerge i visitatori in un percorso visivo che anticipa quello che sarà il racconto di Parma Capitale della Cultura 2020. Ad accompagnare la magnifica voce del coro, la musica in filodiffusione firmata dall’«Orchestra Toscanini» che sarà la colonna sonora de La Galleria per tutto il periodo natalizio.