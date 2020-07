contest board game design "inventa il gioco di parma calcio 1913"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Grazie alla collaborazione tra Tambù e Parma Calcio 1913 è stato lanciato il Contest per la realizzazione del Gioco da tavolo del Club calcistico. Al fine di promuovere la Cultura del Gioco, Parma Calcio 1913 premierà la migliore idea realizzata con la pubblicazione e brandizzazione del Gioco vincitore. Hai un’idea di un gioco a tema calcistico? Sei un appassionato di Calcio e vorresti cimentarti nella realizzazione di un gioco da Tavolo? Il vincitore del contest sarà affiancato dal celebre Game Designer Spartaco Albertarelli nella realizzazione, riceverà un premio di 500€ e firmerà un regolare contratto di edizione. COME PARTECIPARE AL CONTEST - Condividere e commentare il seguente post https://www.facebook.com/tambupro/posts/4698038396888335; - Iscriversi al gruppo Facebook “Autori di Giochi” https://www.facebook.com/groups/tambuauthorprogram/. Tutte le notizie e gli aggiornamenti inerenti al contest saranno pubblicate all’interno del sopracitato gruppo. All’interno dello stesso, se lo si desidera, è possibile seguire gratuitamente le lezioni rilasciate ogni sabato mattina di board game design realizzate da professionisti del settore; - Registrarsi sul sito https://tambucreate.com/it come “Designer”; - Cliccare sul pulsante “Vai al Builder” al seguente link https://tambucreate.com/it/crea-il-tuo-gioco, creare un nuovo gioco nominandolo “Parma Calcio 1913 – “tuo nome e cognome”, aggiungere le componenti che avrà il gioco, nella sezione “Fase di idea” aggiungere il servizio gratuito “TAP FREE”, caricare in formato PDF il regolamento del gioco comprensivo di un immagine rappresentante il set up di gioco (non verrà messo in chiaro né pubblicato nessun gioco del Contest, all’interno del sito Tambù. È necessario effettuare tale procedura al fine di verificare la quantità massima di componenti presenti nel gioco, come indicato nei requisiti richiesti qui di seguito); - Inviare/consegnare a mano entro il 27 luglio 2020 una copia fisica del prototipo all’indirizzo: Tambù srl Via Cristoforo Colombo, 10 20900 Monza (MB). Si consiglia di porre particolare attenzione al confezionamento del pacco, per evitare danneggiamenti durante il trasporto. Il materiale inviato/consegnato non sarà restituito. >> LINK AL SITO PER REGOLAMENTO E ISCRIZIONI: https://tambucreate.com/it/contest_parmacalcio1913 CHI È TAMBÙ Tambù è una Start-Up innovativa che sviluppa strumenti innovativi per aiutare le persone nell’esprimere il proprio potenziale creativo e s'impegna a promuovere il talento e la creatività in ogni sua forma, facilitando la trasformazione delle idee in nuovi prodotti di intrattenimento. L'azienda è leader nel settore del print on demand di giochi da tavolo destinati ad un’utenza B2C e B2B, supporta i Game Designer nello sviluppo dei propri progetti oltrechè Aziende, Università, Influencer e Associazioni No Profit, creando giochi da tavolo e strumenti di Gamificazione con finalità educative, promozionali o di team building. Inoltre Tambù supporta le aziende sviluppando soluzioni creative che portano un valore aggiunto aumentando la Brand Awareness, differenziandosi dalla concorrenza e fidelizzando la clientela.