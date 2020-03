coronavirus. bernini (fi): "grande orgoglio per azienda bolognese che produrra' ventilatori polmonari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"In queste ore una azienda del bolognese, la Siare Engineering di Valsamoggia, coadiuvata dai tecnici dell’Esercito, sta lavorando alacremente per potenziare la produzione di ventilatori polmonari, indispensabili nei reparti di terapia intensiva. Unico produttore in Italia, questa azienda ha assunto, senza indugi e con grande senso di responsabilità e dedizione, l’impegno di fornirne 500 ventilatori al mese e 2000 entro luglio, quadruplicando gli sforzi per la produzione e destinando tutte le commesse al mercato interno. Ancora una volta, il comparto biomedicale della nostra terra si dimostra eccellenza di rilievo nazionale e mondiale, in grado di fronteggiare anche i momenti più difficili e di grande crisi come quello che stiamo vivendo, correndo in aiuto di tutto il Paese. Siamo enormemente orgogliosi del nostro tessuto imprenditoriale: come rappresentanti delle Istituzioni abbiamo il dovere di garantire a queste realtà sostegno, incentivi e misure concrete per la crescita, lo sviluppo e la ricerca". Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia