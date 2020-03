coronavirus. bernini (fi): “parma capitale cultura anche per il 2021”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Quando l’emergenza sanitaria sarà passata dovremo affrontare le conseguenze, anche economiche, di questo stop forzato del Paese. Anche in fatto di turismo. Quest’anno la città di Parma era stata indicata come capitale italiana della Cultura: c’erano grandissime aspettative per questo 2020, in termini di introiti, di presenze turistiche e di promozione per tutta la Regione. Auspico che, una volta superata l’emergenza sanitaria, si prenda in seria considerazione la possibilità di mantenere Parma “capitale italiana della Cultura” per tutto il 2021. Gli emiliano-romagnoli lo meritano". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia