corso d'ìmprovvisazione teatrale

Il corso biennale si pone come obbiettivo principale quello di mostrare agli allievi attori la possibilità di un uso della tecnica di improvvisazione teatrale concepita non come momento di studio per una migliore definizione del testo o del personaggio, ma come momento finale ed immediato di rappresentazione. Nel Match d’improvvisazione teatrale® infatti l'attore viene preparato a mettere in moto i propri meccanismi creativi contemporaneamente alla loro rappresentazione in pubblico. Vengono cioè saltati tutti i passaggi classici del teatro tradizionale: scrittura-regia-prove-rappresentazione, e l'attore diviene al tempo stesso attore/autore/regista di se stesso e del gruppo con il quale recita. E’ un’occasione unica per fare un’esperienza utile sotto diversi aspetti: – abitua al pensiero veloce – rende più sciolti e reattivi nelle situazioni impreviste (anche lavorative) – sviluppa la creatività – aiuta a vincere la timidezza – e per di più … è incredibilmente divertente e socializzante! *Tutte le attività sono riservate agli associati