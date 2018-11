Sale per 'gioco' su un palazzo in costruzione, 13enne cade da 6 metri: gravissimo

E' precipitato da un'altezza di circa 6 metri ed ora si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. E' finito male il pomeriggio di giochi di alcuni ragazzini a Bedonia che ieri si sono introdotti all'interno di un fabbricato in costruzione nella zona di piazza Senator Micheli, salendo poi su alcuni edifici. Un ragazzo di 13 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre camminava in un punto in cui non c'era la ringhiera di protezione: il volo è stato spaventoso. Sul posto, dopo l'allarme che è stato lanciato subito dagli amici, sono arrivati i mezzi dei soccorritori, i Vigili del Fuoco di Borgotaro, i carabinieri di Bedonia, la Croce Rossa di Bedonia e la Pubblica Assistenza di Borgotaro e Bedonia. Il 13enne ha riportato numerose ferite: traumi agli arti inferiori, al bacino, al dorso e al ventre. Trasportato in elisoccorso al Maggiore è in condizioni molto gravi.