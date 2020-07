Proseguono le ricerche del 18enne disperso in mare

Proseguono le ricerche del giovane 18enne di Parma, le cui iniziali sono J.A. che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, si è tuffato dal pontile di Forte dei Marmi per fare un bagno in mare e non è più riemerso. Già dal pomeriggio di domenica i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno e di Firenze si sono messi al lavoro per cercare il ragazzo che potrebbe aver avuto un malore improvviso. Anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo e la Guardia Costiera di Viareggio stanno cercando il 18enne che si trovava al mare con un gruppetto di amici.

Sono proprio loro le persone che hanno visto per l'ultima volta il giovane: i ragazzi sono stati ascoltati dai carabinieri di Forte dei Marmi che stanno portando avanti le indagini per ricostruire le fasi precedenti al tuffo in mare. Erano da poco passate le ore 13 quando il 18enne, di origine ivoriana, ha deciso di tuffarsi per fare il bagno. Secondo le prime informazioni nessuno lo avrebbe spinto: si sarebbe tuffato da solo. Dopo alcuni minuti i suoi amici non lo hanno visto riemergere per un attimo, per poi scomparire in acqua. Forse in quel momento ha alzato le mani ed ha chiesto aiuto. A quel punto molti bagnanti si sono tuffati per cercare di salvarlo, così come i bagnini degli stabilimenti balneari.