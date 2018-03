Paura al Pronto Soccorso: 18enne ubriaco con un coltello minaccia di aggredire i medici

Si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma e si è messo in attesa, come i tanti cittadini che, ogni giorno, si recano presso l'ospedale per problemi urgenti. Un 18enne, sotto l'effetto dell'abuso di alcool, ad un certo punto ha iniziato ad urlare ed ha minacciato di aggredire i medici e di danneggiare gli arredi della struttura. Alcune persone hanno cercato di calmarlo ma il giovane ha proseguito: era stanco di aspettare e voleva che i medici lo vedessero. L'episodio è avvenuto nella notte tra domeniica 25 e lunedì 26 marzo. Sul posto sono arrivate prima le tre Guardie giurate, che sono di servizio al Pronto Soccorso e poi i carabinieri, che sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Il 18enne aveva con sè due coltelli a serramanico, tra cui uno di 14 centimetri. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.