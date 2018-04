Autobus: tutte le deviazioni per il 25 aprile a Parma

Nella giornata di mercoledì 25 aprile 2018, a seguito di specifica Ordinanza del Comune di Parma con la quale si è stabilita la chiusura al traffico veicolare di Piazza Garibaldi per la celebrazione della Festa della Liberazione e della Resistenza, dall’inizio del servizio diurno e fino al termine del servizio notturno le linee urbane interessate saranno così deviate:

LINEE NN. 1 - 2N: provenienti dai rispettivi capilinea e diretti verso Barriera Garibaldi, giunti sul Ponte di Mezzo, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in senso contrario.

LINEA N. 2: in direzione centro città, giunti in V.le Toscanini, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il loro consueto tragitto. In senso contrario, giunti in Via Trento, i bus percorreranno V.le Bottego, V.le Toschi, quindi V.le Mariotti, per riprendere il loro regolare percorso lungo V.le Toscanini.

LINEE NN. 3 - 4 - 5 - 4N: in direzione centro città, provenienti da Str. D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego, V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo.

LINEA N. 8: diretti verso il centro città, da P.le Risorgimento i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti e le due fermate extraurbane di Viale Fratti.