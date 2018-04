Festa della Liberazione: tutte le modifiche alla viabilità il 25 aprile

Il Sindaco ha firmato l'ordinanza relativa alle modifiche della viabilità necessarie per gli eventi previsti per le celebrazione del 73esimo anniversario della Liberazione. Per consentire il corteo in partenza da Piazzale Santa Croce è istituito divieto di traffico e sosta da Piazzale Santa Croce con chiusura progressiva per il passaggio di via D'Azeglio fino a Via Melloni e arrivo presso Piazza Garibaldi. Per lo svolgimento delle orazioni ufficiali e dei concerti previsti è stabilita chiusura al traffico e divieto di sosta forzata per tutti i veicoli con rimozione forzata dalle ore 06:30 di Mercoledì 25 Aprile 2018 alle ore 03.00 del 26 aprile per Piazza Garibaldi, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

E' stato altresì istituito divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compreso TAXI nei seguenti tratti stradali:

• Strada Mazzini, dall’incrocio con strada Garibaldi/strada Cavestro(escluso) a piazza Garibaldi; • Strada della Repubblica, da piazza Garibaldi all’incrocio con strada XXII luglio / strada Cairoli (escluso).

• Strada Cavour tratto adiacente Piazza Garibaldi Destituzione della corsia preferenziale di strada della Repubblica e del sistema di rilevamento elettronico dei transiti. Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini e Viale Mariotti.

Spostamento dell’attuale area di stazionamento taxi di Strada Mazzini (da Piazza Garibaldi a Str. Cavestro) in Strada alla Pilotta (area antistante incrocio Ponte Verdi, Viale Toschi, Viale Mariotti) e Viale Toschi. Strada alla Pilotta: Istituzione del divieto di fermata eccetto Taxi ed invalidi. Strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi: Istituzione del divieto di circolazione e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto veicoli autorizzati organizzazione; Borgo Palmia.

In allegato l'ordinanza relativa.