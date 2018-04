Giovane aggredito nella notte in via d'Azeglio: 28enne ferito al Maggiore

E' stato aggredito nella notte tra il 19 ed il 20 aprile mentre si trovava in quartiere Oltretorrente, in via d'Azeglio. Un giovane di 28 anni è stato soccorso stanotte dal personale del 118 che, dopo essersi portato sul posto ha prestato le prime cure al giovane, poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell'aggressione non sono note: secondo la ricostruzione dei poliziotti, che sono intervenuti sul posto. il giovane sarebbe stato picchiato da un gruppetto di altri giovani. In conseguenza del pestaggio il 28enne ha riportato diverse ferite: la prognosi del Pronto Soccorso è di 15 giorni di prognosi. Dopo le dimissioni la vittima dell'aggressione è stata accompagnata in Questura: per lui una denuncia per inottemperanza dell'ordine del Questore: sul giovane infatti pendeva un ordine di espulsione dal territorio nazionale, che non ha rispettato. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili dell'aggressione.