Dramma della solitudine: 52enne trovato morto in casa dopo quattro giorni

Il suo corpo era riverso sul pavimento, nella sala da pranzo. Un 52enne, che viveva da solo nell'appartamento di via Pezzani, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 gennaio, verso le ore 19. L'uomo in realtà era morto da almeno quattro giorni ma nessuno se n'era accorto. E' stato un vicino, nella giornata di ieri, a chiamare i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto, hanno aperto la porta dell'abitazione, dopo svariati tentativi di chiamare l'inquilino, e lo hanno ritrovato morto. Sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia, che hanno avviato gli approfondimenti del caso. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo nè tracce di collutazioni: l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di morte naturale.