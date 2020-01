"Sua figlia ha fatto un incidente", anziana truffata in via Montanara: spariti 1.000 euro

Ennesima truffa ai danni di una donna anziana a Parma. Nella giornata di venerdì 24 gennaio, infatti, due malviventi sono riusciti a far cadere nella loro rete una donna, che si trovava sola all'interno della abitazione di via Montanara.

Tutto è nato dalla telefonata di un truffatore che ha raccontato alla donna che la figlia aveva appena provocato un incidente e che la sua auto era priva di copertura assicurativa. La storia raccontata era ovviamente falsa ma l'anziana è stata messa in soggezione: il truffatore ha chiesto alla donna di consegnarle tutti i soldi e l'oro che aveva in casa per saldare il debito ed evitare ulteriori conseguenze spiacevoli per la figlia. Secondo il racconto del malvivente si sarebbe presentato un avvocato a casa sua per ritirare i soldi, circa mille euro.

Pochi minuti dopo un complice, vestito con un cappotto grigio e verde, con i baffi e un cappellino di colore simile, è andato a casa della donna che, confusa ed allarmata per le sorti della figlia, ha consegnato i mille euro al truffatore. La donna ha poi chiamato la figlia, scoprendo che era tutto falso. A quel punto la donna ha avvertito i poliziotti, che hanno effettuato un sopralluogo ed ora stanno cercando di identificare i truffatori. La polizia fa sapere che in nessun caso di incidente grave arrivano telefonate a casa e consiglia, in casi come questo, di comporre sempre il 113 per parlare con il personale della polizia di Stato.