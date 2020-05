Bimbo di 4 anni muore all'improvviso in ospedale

Tragedia nella giornata di martedì 26 maggio a Parma. Un bimbo di 4 anni è morto all'improvviso poco dopo il ricovero all'Ospedale Maggiore. Non si conoscono ancora né le cause della morte né la dinamica esatta dell'episodio. Secondo le prime informazioni la Procura della Repubblica di Parma avrebbe aperto un'inchiesta ma senza ipotesi di reato. Il bambino sarebbe stato trasportato in ospedale in ambulanza e sarebbe deceduto, dopo poche ore, nel reparto di Terapia Intensiva. Sono in corso approfondimenti per ricostruire tutte le fasi del terribile episodio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamenti a breve