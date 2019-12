Giallo sotto al ponte Europa: trovato cadavere di un 31enne

Giallo sotto al ponte Europa. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 dicembre, il cadavere di un uomo di 31 anni è stato ritrovato sotto al ponte Europa a Parma. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Secondo le prime informazioni il corpo non avrebbe segni di violenza: non si tratterebbe di omicidio.