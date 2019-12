Resti umani ritrovati ad Urzano: giallo a Neviano degli Arduini

Giallo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, ad Urzano, nel comune di Neviano degli Arduini Alcuni tartufai, che si trovavano in zona, hanno trovato alcuni resti umani ed hanno avvertito subito i carabinieri. I militari di Varano de Melegari si sono recati sul posto ed hanno effettuato un sopralluogo. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità della persona morta. Per ora sono aperte tutte le piste: i carabinieri stanno lavorando ad indagini a 360 gradi. Secondo le prime informazioni gli investigatori starebbero lavorando in particolare ad una pista: i resti potrebbero appartenere ad un anziano scomparso qualche tempo fa in quella zona.

