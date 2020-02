Muore a Parma per il coronavirus: la 12esima vittima è deceduta al Maggiore

Un paziente di 70 anni di Lodi, proveniente quindi dalle aree classificati come zone rosse e risultato positivo al coronavirus, trasferito nei giorni scorsi dall'Ospedale di Piacenza alla Terapia Intesiva dell'Ospedale Maggiore, è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio a Parma. L'uomo, residente in uno dei Comuni messi in quarantena per il coronavirus, aveva patologie pregresse di una certa rilevanza.