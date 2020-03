Coronavirus, l'annuncio di Conte: "Blocchiamo tutto"

Coronavirus. Nuova stretta a Parma e in tutta Italia. Il premier Conte ha annunciato, in diretta Facebook, che chiuderanno tutte le attività produttive "non strettamente necessarie, cruciali e indispensabili a garantirci beni e servizi essenziali". La lista dettagliata delle attività che rimarranno aperte sarà resa nota nelle prossime ore. I supermercati, ha assicurato il premier, rimarranno aperti, così come le farmacie e le parafarmacie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamenti a breve