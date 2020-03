Coronavirus: contagiato poliziotto di Parma

Emergenza coronavirus. Secondo l'Adnkronos ci sarebbe anche un agente di Parma tra i tre poliziotti contagiati. I poliziotti sono risultati positivi ai test per il coronavirus. Oltre al caso di Parma anche un poliziotto di Piacenza e uno di Parma, impiegati in servizi non operativi, sono stati sottoposti al tampone e poi ricoverati negli ospedali delle rispettive città. Da quanto emerso il contagio sarebbe avvenuto non nell'ambito dell'attività lavorativa. I presidi medici locali della Polizia di Stato hanno avviato tutti i protocolli sanitari previsti e le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con loro.