Coronavirus, nuovo focolaio nella Bassa: 33 lavoratori contagiati

Nuovo focolaio del coronavirus in provincia di Parma. Nella giornata di lunedì 6 luglio, infatti, sono stati accertati 33 casi di positività al coronavirus all'interno della Parmovo, un'azienda avicola che ha sede a Sanguigna di Colorno. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di lavoratori dipendenti di una cooperativa di Viadana, che risiedono sia nel parmense che nella Bassa mantovana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In merito all’aumento dei casi positivi registrati nella giornata di lunedì 6 luglio - scrive l'Azienda di Tutela della Salute della Val Padana - si intende precisare che la maggior parte di questi casi non è da ricondurre ai focolai del viadanese, ma piuttosto l’esito di ulteriori attività di indagine prontamente avviate dalla nostra Agenzia nei giorni scorsi su un contesto lavorativo collegato ad un’attività produttiva sita in provincia di Parma, nel quale si sono registrati dei casi di positività al COVID-19".