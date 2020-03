"Chi non è residente deve lasciare l'abitazione": a Parma la truffa del falso avviso del Ministero dell'Interno

Come sempre c'è qualcuno che tenta di sfruttare l'emergenza in corso a proprio vantaggio. Alcuni truffatori senza scrupoli infatti hanno appeso all'esterno di molte abitazioni, anche della nostra città, alcuni falsi avvisi del Ministero dell'Interno all'interno dei quali si invitano le persone non residenti a lasciare le abitazioni in cui si trovano. Gli autori del documento hanno falsificato l'intestazione del Ministero dell'Interno allo scopo di truffare i cittadini, spaventarli ed approfittare della situazione che si venisse a creare se i non residenti dovessero lasciare le proprie case.

