Spaccia crack 'al volo' in via Trento: 22enne in manette

È stato fermato in flagranza di reato mentre spacciava tre dosi di crack a due consumatori in via Trento. Un 22enne nigeriano rifugiato è stato arrestato dai carabinieri che sono intervenuti dopo una serie di attività investigative. Il giovane pusher aveva la particolarità di rifornire i suoi clienti 'al volo' mentre passavano in via Trento. I militari sono comunque riusciti ad intercettarlo: per lui sono scattate le manette. Dopo il processo per direttissima è stato condannato a sei mesi con pena sospesa ed è stato rimesso in libertà.