Anziana muore sotto al crollo di un albero

Il gazebo sotto al quale si trovava ieri pomeriggio verso le ore 18 all'interno del parco Ferrari a Parma è stato colpito da un albero, caduto per colpa del forte vento. Un'anziana di 89 anni, Elisa Montanarini, è deceduta ieri sera all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stata ricoverata d'urgenza con fratture in varie parti del corpo. La tragedia è avvenuta ieri, proprio durante la tempesta che si è abbattuta su Parma e provincia. Il dramma si è consumato dopo le ore 22 al Maggiore. La donna, che viveva in via Casa Bianca, era stata ricoverata per un trauma toracico ma le sue condizioni sono peggiorate all'improvviso fino al decesso.