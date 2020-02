Collecchio, esplode una bombola di gas in un appartamento: un ferito grave

Tanta paura nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 febbraio per un'esplosione di una bombola di gas che si è verificata all'interno di un appartamento di via Garibaldi a Collecchio. In seguito all'esplosione si è verificato un incendio, spento grazie all'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco di Parma, che sono partite dalla caserma di via Chiavari. All'interno dell'appartamento era presente una persona, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve