Grosso incendio all'agriturismo La Broncarda, crolla il tetto: a fuoco 2.500 balloni di fieno

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, all'interno dell'area dell'agriturismo La Broncarda di Scipione, nel Comume di Salsomaggiore Terme. Un grosso incendio infatti si è sviluppato a partire dal fienile. Le fiamme si sono levate alte e sono visibili a centinaia di metri di distanza. Sul posto, a partire dalle ore 18 del 12 maggio e per tutta la notte, si sono alternate sei squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Parma e da Fidenza, oltre agli operatori del 115 in servizio presso l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma.

Un'azione coordinata, che sta proseguendo anche nelle prime ore della mattinata di mercoledì 13 maggio, per domare un incendio di vaste dimensioni. Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero bruciate circa 2.500 rotoballe di fieno. Le fiamme hanno avvolto il fienile ma fortunatamente la struttura dell'agriturismo non sarebbe stata coinvolta. Il tetto del fienile, invece, è crollato. Prima che le fiamme avvolgessero l'intero struttura gli attrezzi agricoli che si trovavano all'interno del fienile sono stati rimossi. Le cause del rogo non sono note e sono in corso di accertamento.