Tragedia a Monchio: è morto l'operaio 31enne travolto da una trivella

È morto all'Ospedale Maggiore di Parma il lavoratore di 31 anni che è stato travolto, ieri sera 31 ottobre, da una trivella mentre stava lavorando all'interno di un cantiere stradale a Monchio delle Corti. Il gravissimo infortunio è avvenuto ieri in tarda serata. Per cause in corso di accertamento il giovane è rimasto incastrato tra un tubo e l'escavatore. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato il lavoratore al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravissime. Dopo il ricovero il 31enne è deceduto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Palanzano che hanno avviato alcuni approfondimenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

