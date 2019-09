Paura in via Emilia Ovest, spettacolare incidente tra tre auto

Un venerdì sera da cinema a Parma. Peccato che gli stuntman non fossero professionisti e abbiano scelto di ‘volare’ lontano dal luna park. Per fortuna nessuna spiacevole conseguenza nell’incidente che si è verificato in Via Emilia Ovest, all’altezza di Via Pini, dove intorno alle 22:15 tre auto hanno dato vita a un vero e proprio show non autorizzato, né voluto che ha provocato un incidente spettacolare e per fortuna senza feriti. Una delle vetture coinvolte sembra addirittura aver perso il motore nell’impatto. Sul posto due ambulanze, una pattuglia dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Incidente senza conseguenze, qualche ferita non grave, ma tanta paura fra i conducenti e qualche pezzo di sull'asfalto che indica la brutalità dell'impatto.