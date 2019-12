Stroncato da un malore sulle piste da sci: muore 51enne di Fontanellato

Ha avuto un malore mentre si trovava sulle piste da sci a Pinzolo, in Trentino Alto Adige ed è morto. La tragedia ha coinvolto nella giornata di ieri tutto il paese di Fontanellato, che piange la morte di Paolo Donati, 51enne ed ex giocatore della Fontanellatese. I soccorsi sono scattati in pochi minuti ma per lui non c'è stato nulla da fare.