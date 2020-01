Morto suicida l'ex marito di Anna Oxa

Il cantante, musicista e produttore Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, si è tolto la volta nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio 2020 all'interno di una camera d'albergo dell'Hotel Astoria di Fidenza. Aveva 62 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe tolto la vita mentre si trovava all'interno della stanza d'albergo, utilizzando in sacchetto di plastica. Poco prima di compiere il gesto avrebbe cambiato la foto del suo profilo WhatsApp, inserendo quella di un angelo. Avrebbe anche lasciato un biglietto al suo manager, dove spiega il suo gesto, dovuto a problemi economico e professionali.

Franco Ciani è stato autore di successi come Tutti i brividi del mondo, scritto per Anna Oxa e Ti lascerò? cantato da Fausto Leali e Oxa, vinse il Festival di Sanremo 1989. Nel pomeriggio del 3 gennaio sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco - che hanno aperto la porta della camera - e i carabinieri di Fidenza. L'episodio è stato subito catalogato come suicidio.

