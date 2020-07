Omicidio-suicidio a Borgotaro: 39enne spara alla moglie 35enne e si toglie la vita

Ha sparato alla moglie di 35 anni e poi si è tolto la vita, probabilmente utilizzando la stessa arma. Choc a Borgotaro nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio per un nuovo caso di femminicidio. Secondo le prime informazioni un uomo di 39 anni, italiano e residente in zona, avrebbe ammazzato la donna, per poi togliersi la vita. L'uomo, molto conosciuto in paese e con la passione per la caccia, aveva alcune armi - tra cui fucili - all'interno della sua abitazione, nella quale viveva insieme alla moglie. Sul posto i carabinieri di Borgotaro: i militari stanno effettuando un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio. Dai primi approfondimenti sembra che la moglie avesse comunicato al marito di voler interrompere la relazione. L'omicidio-suicidio sarebbe avvenuto verso le ore 10.

Aggiornamenti a breve