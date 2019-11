Piazza Duomo strapiena: diecimila sardine invadono Parma

Migliaia di sardine, circa diecimila persone, hanno invaso pacificamente Piazza Duomo a Parma. Il presidio, promosso dal movimento anche nella nostra città, è partecipato da migliaia di persone. Giovani e giovanissimi, studenti delle scuole superiori e universitari, persone meno giovani, professori, comuni cittadini e esponenti di associazioni. Tutti insieme per gridare la loro opposizione alla Lega e a Matteo Salvini. Tra cartelli con slogan contro l'ex Ministro degli Interni e canzoni popolari, il presidio, che a Parma è stato risparmiato dalla pioggia, è iniziato qualche minuto dopo le 19. Poco dopo le ore 20.15 il flash mob si è concluso e la piazza si è pian piano svuotata.

"Care Sardine, benvenute a #Parma, siete 10 mila. Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera. Perché nessuno può venire in Emilia Romagna e insegnare a noi cos'è la libertà". Così il sindaco Federico Pizzarotti dal suo profilo Facebook ha esultato per il flash mob organizzato dalle sardine. Dopo l'appello social la grande adunata in piazza Duomo. Che conta circa diecimila persone. La manifestazione è firmata da tre studenti del Marconi. "Noi siamo la dimostrazione che si può fare politica senza insulti, senza odio, senza discriminazione".