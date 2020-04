A Fidenza maxi lavaggio delle strade e manutenzione del verde

A Fidenza le manutenzioni non conoscono sosta, anche in presenza di un'emergenza come quella che da un mese ci sta tenendo tutti in casa. In questi giorni, complice il calo di traffico, si sta infatti procedendo con un'attività di lavaggio particolarmente approfondito di tutte le strade comunali, sia della città che delle frazioni. E' bene specificare che il lavaggio, pur utilizzando detersivi speciali che permettono un'igiene duratura, non ha nulla a che fare con le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus, ma rientra piuttosto in quel novero di interventi che puntano a mantenere pulite e sicure le nostre strade.

Altro ambito nel quale si sta procedendo speditamente è quello della manutenzione e cura del verde. La primavera è il periodo dell'anno dedicato a questo tipo di attività e il settore Verde Pubblico del Comune di Fidenza ha fatto in modo di procedere regolarmente con gli interventi pianificati da diversi mesi a questa parte. Le manutenzioni riguardano tutte le aree ove si ritiene necessario un intervento manutentivo sia ordinario che straordinario, toccando i parchi pubblici, le aree verdi comunali, fino ad arrivare ai cigli stradali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un ringraziamento particolare – ha commentato il vicesindaco Davide Malvisi - va rivolto al personale dei settori comunali coinvolti in queste attività oltre che a Emc2, azienda incaricata della manutenzione del verde comunale, e a San Donnino Multiservizi per quanto riguarda la pulizia delle strade. A tutti loro il merito di aver garantito, anche in questi giorni difficili, lo svolgersi di interventi che sono necessari alla cura e al benessere della nostra città. I fidentini possono stare tranquilli: la nostra città sarà pronta a riaccoglierli quando potremo finalmente tornare ad uscire. In attesa di quel momento però mi raccomando, non abbassiamo la guardia e #restiamoacasa”.