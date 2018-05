Ecco la Lotus Evora S dei carabinieri

Oggi a Parma è arrivata una Lotus Evora S. L’autovettura, utilizzata per i servizi di trasporto organi e sangue o, comunque, connessi con esigenze di soccorso in cui è richiesto l'impiego di un veicolo agile e veloce. La coupè inglese è equipaggiate con avanzati sistemi di segnalazione d'emergenza, dell'innovativo apparato di bordo per il controllo del territorio "ODINO.". la radio bibanda (gamma 400 e tetra) di ultima generazione VS3000, un moderno defibrillatore e speciali unità portatili di raffreddamento per il trasporto di organi e sangue. Tanti i curiosi, i bambini e gli appassionati che hanno chiesto di fare una foto