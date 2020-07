A Pontetaro c'è una discarica, anzi: due

Imboccando Strada del Traghetto, percorrendola tutta fino in fondo e superando i parcheggi, si trovano due cumuli di rifiuti nascosti sotto il ponte. Uno a destra, uno a sinistra. Le discariche abusive segnalate da un lettore stanno sfociando anche nel parchetto adiacente. Una zona di solito frequentata - da amanti delle scampagnate - da gente che va in riva al fiume per ritemprarsi e, perché no visti i tempi, per una tintarella a chilometro zero. Lo sfogo del lettore che ci ha segnalato la discarica: "Digiunerò. Questa mia azione verrà sospesa solo ad obiettivo raggiunto".

