Rissa per un lavoro finisce a coltellate: denunciati 4 indiani di Busseto

Quattro uomini di nazionalità indiana, residenti a Busseto, sono stati denunciati nella serata del 2 luglio per una rissa, che è avvenuta in via Matteotti a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. A fronteggiarsi due gruppi di indiani. Gli stranieri, dopo una lite verbale pare per motivi di lavoro, sono venuti alle mani, fino a quando uno del gruppo di Busseto ha estratto un coltello e ha colpito un rivale al braccio. Poi, il fuggi fuggi generale. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con l’auto infermieristica di Fiorenzuola e i volontari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Lo straniero ha riportato una ferita al braccio, ma non è grave. Sul posto anche i carabinieri. I quattro residenti a Busseto saranno denunciati