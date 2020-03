Ad Personam: sospese le attività dei centri diurni e degli spazi collettivi

L’Asp di Parma Ad Personam ha disposto alcune misure di contenimento del contagio da COVID -19 nelle strutture e servizi che gestisce in città e a Colorno. I nuovi provvedimenti, in linea con le norme introdotte in tutta Italia, sono in vigore già da lunedì scorso e avranno validità fino al 3 aprile 2020.

“Ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione. Limitare servizi e visite è un sacrificio, ma sappiamo bene che i primi beneficiari delle misure di contenimento saranno proprio le persone che assistiamo”, affermano l’amministratore unico di Asp Gianluca Borghi ed il direttore generale Stefania Miodini. Sono sospese le attività dei centri diurni Molinetto e Gulli, degli spazi collettivi Pontirol Battisti ed Olivieri. Resterà chiuso anche lo Sportello Clissa per assistenti familiari, ma sarà possibile chiedere informazioni o richiedere consulenza telefonando al numero sottoindicato.

Le residenze protette di Villa Parma, Gulli in Oltretorrente e San Mauro abate a Colorno continuano la loro abituale attività, ma familiari ed amici non possono più accedere per visite, salvo casi di estrema gravità e urgenza comprovati dal

responsabile della struttura e previa misurazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso. All’interno di queste strutture sono stati adottati comportamenti atti a ridurre al minimo i rischi di trasmissione di virus, come un limitato uso degli ascensori, la fruizione contingentata degli spazi, l’istituzione di riunioni in telelavoro, il rinvio di missioni, oltre ad un rigoroso rispetto delle norme igieniche.

L’Asp di Parma ha ridotto anche la possibilità di accesso ai propri uffici, possibile solo su appuntamento e previa richiesta via e-mail. Sono state sospese tutte le attività di tirocinanti e volontari di servizio civile. Per ogni evenienza, sono disponibili canali di comunicazione via e-mail o via telefono. Indirizzi e numeri dei diversi servizi sono disponibili sul sito

www.adpersonam.pr.it e sull’account facebook.

Per contatti:

Appuntamenti o informazioni dagli uffici: direzione@adpersonam.pr.it;

ragioneria@adpersonam.pr.it; personale@adpersonam.pr.it;

acquistiecontratti@adpersonam.pr.it; tecnico@adpersonam.pr.it .

Per comunicazioni inerenti le rette: 0521 900405.

Sportello Clissa: 338.3626241; clissa@adpersonam.pr.it.

Casa del Quartiere Villa Ester: villaesterparma@gmail.com.

Pontirol Battisti ed Olivieri: 0521.942698 e 366.8765254.

Centro diurno Molinetto: 0521.900307.

Centro diurno Gulli: 0521.900501.