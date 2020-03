Addio a Ermes Foglia, ex presidente del Parma

Alla fine si è arreso, Ermes Foglia. Lottava da due settimane con il coronavirus che se l'è portato via in queste ore. Il Parma Calcio piange il suo storico presidente e porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Tutto il Parma Calcio (proprietà, dirigenza, staff tecnico, calciatori, dipendenti e collaboratori), in questo triste momento, é vicino ai famigliari di Ermes. Foglia, da sempre tifoso Crociato, é stato uno dei protagonisti della nascita del nostro club, cinque anni fa come uno dei fondatori di Parma Partecipazioni Calcistiche, la componente dell’azionariato diffuso della nostra società, di cui era presidente onorario.

Imprenditore parmigiano e infinito appassionato di calcio, in particolare della squadra della sua città, Ermes Foglia fu protagonista, insieme ad altri industriali di Parma, anche di un’altra rinascita Crociata, che si perpetrò tra la fine degli Anni Sessanta e i primi Anni Settanta. Era l’iniziativa dell’Ac Parmense, che ereditò il titolo sportivo del Parma Football Club in liquidazione, trasformandosi poi in Parma Associazione Calcio. Un sodalizio che partì dalla Serie D (1969), fu subito promosso in Serie C (1970) e conquistò la Serie B tre stagioni più tardi (1973). In quei quattro anni Foglia ne fu l’orgoglioso presidente.

