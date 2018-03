La madre: "Lui la minacciava, le avevo detto di stare in allerta"

Gabriella, la madre di Adua Della Porta, scomparsa il 28 febbraio. ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Adua aveva deciso di andare a vivere da sola in una casa con giardino, anche perchè ha tre cani. Attualmente divideva una stanza con il suo fidanzato e la casa di via Siligato, nella zona di via Navetta a Parma, con una coinquilina, Elena. La madre, invece, non vive a Parma.

"Ha conosciuto il suo ragazzo in discoteca -sottolinea la madre. Ultimamente lo voleva lasciare perchè diceva che litigavano spesso, che lui la minacciava. Io le avevo detto di stare all'erta: la mia preoccupazione è che le facesse del male perchè a sentire da lei, lui le aveva già messo le mani addosso una volta". Nella casa di via Siligato, nella zona di via Navetta i vestiti dell'uomo sono quasi tutti spariti. "Mancano i pantaloni, le camicie, le mutande di lui -dice la madre- mentre di Adua c'è tutto. E' impossibile che sia andata via senza prendere i vestiti. Lui viveva alle spalle di mia figlia, non lavorava. Sono andata a Mordano dai carabinieri: io e mia nipote siamo stati dalla polizia di Imola, dai carabinieri di Imola e poi dai carabinieri di Mordano, dove hanno raccolto la denuncia. Io chiedo soltanto di sapere dov'è mia figlia, se sta bene e se è viva. I problemi li abbiamo sempre risolti assieme: non mi fa paura niente".