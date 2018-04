Adua chiama la madre: "Sto bene ma non cercatemi"

Adua Della Porta, la donna di 42 anni titolare di un negozio da parrucchiera in via Mazzini, scomparsa il 28 febbraio, ha telefonato alla Gazzetta e alla madre Gabriella per rassicurarla sulle sue condizioni di salute: "Sono viva" le ha detto. "Sto bene ma non cercarmi, rispettate la mia scelta". Sono parole chiare quelle di Adua, il cui caso era salito agli onori delle cronache nazionali, anche per due puntate della trasmissione 'Chi l'ha visto?' dedicate a lei, l'ultima pochi giorni fa. La scomparsa di Adua ha tenuto con il fiato sospeso la madre e gli amici: si temeva che il fidanzato potesse averle fatto qualcosa di male ma non c'era nessun elemento che portasse in quella direzione. La coinquilina, che Parmatoday ha intervistato, era certa che Adua si fosse allontanata volontariamente e che stesse bene: "Si è allontanata volontariamente, un amico ha accompagnato lei e il fidanzato a Nizza, poi sono scomparsi entrambi".