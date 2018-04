Adua: "Ho avuto una vita burrascosa, ora chiedo silenzio"

"Ho avuto una vita complicata e burrascosa, ma ora chiedo silenzio". Adua Della Porta, la donna di 41 anni scomparsa dal 28 febbraio, torna a farsi viva con una seconda telefonata alla Gazzetta. La donna, che dice di aver letto tutti gli articoli che la riguardano: "Un mare di cavolate" è il suo commento. Adua Della Porta quindi non sarebbe scappata per i debiti che ha con alcune persone a Parma, ma per altri motivi: "Voglio curarmi, non sono andata via per i debiti, dimenticatevi di me". Chiede una tregua alla raffica di articoli che la riguardano, alle supposizioni e alle 'indagini' sulle possibile cause del suo allontanamento volontario. La trasmissione 'Chi l'ha visto?' si è occupata due volte della sua storia. Adua smentisce anche smentisca anche la versione dell'amico che avrebbe accompagnato a Nizza lei ed il suo fidanzato: "Sono tutte cavolate, non è vero niente. Io sono arrivata in treno".