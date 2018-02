Aeroporto, il socio austriaco finanzia il piano industriale

Buone notizie per il futuro dell'aeroporto di Parma. Il socio austriaco infatti ha deciso di finanziare il piano economico che è stato messo in campo per salvare e per rilanciare lo scalo cittadino Verdi, da tempo a rischio chiusura. Il centro del progetto è l'utilizzo dell'aeroporto come scalo merci e, in quest'ottica, l'allungamento della pista. I lavori di adeguamento ed allargamento della struttura dovrebbe iniziare, se tutti i passaggi andranno a buon fine, all'inizio del 2019. La decisione del sostegno economico getta nuove speranze rispetto al futuro del Verdi: da un periodo di crisi potrebbe nascere un progetto positivo per una città che aspira a diventare città metropolitana sul modello di Reggio Emilia.