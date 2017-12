Aeroporto, niente di fatto: la decisione slitta a metà gennaio

Niente di fatto per quanto riguarda la decisione sul futuro dell'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. Durante l'assemblea dei soci della Sogeap, che si è svolta ieri, non è stata presa nessuna decisione in merito alla ricapitalizzazione o, in alternativa, in merito alla messa in liquidazione della società. La data del 27 dicembre era attesa dai vari attori che sono coinvolti nella questione del futuro dello scalo cittadino ma invece c'è stato un nuovo rinvio, a metà gennaio in attesa di una nuova convocazione dell'assemblea. Va detto che, comunque, il rinvio potrebbe essere un segnale positivo: non è stata decisa la liquidazione e ci sarà ancora tempo a disposizione per intercettare le risorse necessarie a sostenere il piano di sviluppo. Il sindaco Pizzarotti continua a ribadire il suo impegno per gli investimenti necessari per quanto riguarda le opere infrastrutturali e la viabilità.