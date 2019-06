Affittavano gli appartamenti di sconosciuti e chiedevano la caparra: arrestati due finti agenti immobiliari

Affittavano gli appartamenti di perfetti sconosciuti, si facevano dare un cospicuo anticipo e poi sparivano. Due truffatori seriali sono stati arrestati in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma, che hanno bloccato e portato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima, un italiano di 60 anni e un serbo di 46 anni, entrambi con diversi precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio. I due si comportavano come due agenti immobiliari ma era tutto finto: la disponibilità dell'appartamento e il contratto stipulato sul momento. Erano veri solo i soldi che si intascavano per l'anticipo e che venivano dalla tasche delle vittime, i poveri inquilini in cerca di un appartamento in affitto che sono caduti nella loro rete. L'ultima truffa è stata sventata dai poliziotti: i due si apprestavano ad affittare un'abitazione a due cittadini senegalesi. Il modus operandi era sempre lo stesso. I due truffatori mettevano annuncio online per l'affitto di alcuni appartamenti, organizzavano poi gli incontri con i futuri inquilini. Dopodichè, in tutta fretta, stipulavano un contratto, ovviamente fasullo, e chiedevano un anticipo in denaro alle vittime. Dopo il versamento i due truffatori facevano perdere le proprie tracce. Le vittime, dopo qualche giorno, venivano allontanate dai veri proprietari delle abitazioni e capivano di essere stati truffati