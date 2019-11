Aggredisce a colpi di ombrello una ragazza al supermercato: denunciato 33enne ghanese

Le si è avvicinato, mentre la giovane si trovava di fronte al banco frigo, all'interno del supermercato U2 nei pressi del Centro Commerciale La Galleria, e l'ha aggredita improvvisamente, apparentemente senza motivo. 'Armato' di un ombrello ha colpito la ragazza violentemente alla mano. Un giovane immigrato ghanese si è reso protagonista, nella mattinata di martedì 12 novembre, di un'aggressione nei confronti di una cliente del supermercato, che stava guardando all'interno del frigo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto: sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma. Gli agenti hanno bloccato ed identificato il giovane 33enne immigrato: per lui è scattata una denuncia per tentate lesioni aggravate. Il 33enne aveva ricevuto, lo scorso 7 novembre, un ordine di espulsione ed avrebbe dovuto lasciare il territorio italiano entro 7 giorni. Il ragazzo ghanese ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Sono in corso approfondimenti per capire le ragioni del suo gesto che resta, per ora, inspiegabile.