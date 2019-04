Aggredisce e lancia oggetti contro i passanti in Pilotta: arrestato

Ha iniziato a lanciare oggetti e ad aggredire, apparentemente senza motivo, i passanti in piazzale della Pace, in pieno centro a Parma. Un giovane di origine marocchina e pregiudicato è stato fermato e bloccato ieri mattina, giovedì 11 aprile dai carabinieri di Parma che sono intervenuti dopo una segnalazione. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti: è possibile che il suo stato fosse alterato dall'assunzione della droga. I militari sono arrivati sul posto e lo hanno bloccato a fatica: per l'uomo sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata del 12 aprile si svolgerà il processo per direttissima.