Aggredisce e rapina una donna di 53 anni, un cittadino lo insegue: 19enne arrestato

Ha aggredito e rapinato una donna filippina di 53 anni che stava percorrendo a piedi via Pontasso: un 19enne di origine russa, a bordo della sua bicicletta, si è impossessato della borsa della vittima ed è scappato. Il conducente di un'auto, che stava passando proprio in quel momento, ha aiutato la donna inseguendo il giovane, poi bloccato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti. Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre a Parma in via Pontasso. Il 19enne russo, a bordo della bici, è riuscito ad avvicinarsi alla 53enne. Dopo averle strappato la borsa ha cercato di scappare ma la donna non ha mollato la presa e per poco non cadeva a terra. La 53enne ha chiesto aiuto ad un automobilista, che si è messo all'inseguimento della bicicletta, dopo aver chiamato i poliziotti e rimanendo in collegamento con loro al telefono.

Il giovane si è spostato in bici prima in via Spezia e poi in via Chiavari, dove ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo qualche minuto i poliziotti hanno fermato un ragazzo, che corrispondeva alla descrizione fatta dalla vittima e dal conducente dell'auto nei pressi del capolinea del 5 in via Chiavari: il 19enne - dopo aver negato in un primo momento le sue responsabilità - ha ammesso di essere stato lui l'autore della rapina e di aver gettato la borsa in un cestino. In tasca aveva due telefoni cellulari, un modem portatile e un paio di occhiali da sole. Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata.