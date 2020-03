Aggredisce la madre 86enne e le estorce i soldi per la droga: arrestato 52enne tossicodipendente

Avrebbe sottoposto la madre di 86 anni a continui maltrattamenti fisici e psicologici, l'avrebbe umiliata e minacciata in più occasioni per chiedere denaro per acquistare sostanze stupefacenti e alcolici. Nel pomeriggio dell'11 marzo, poi, in piena emergenza coronavirus, avrebbe aggredito la donna con un oggetto contundente, provocandole una ferita alla testa. Un tossicodipendente di 52 anni, residente è Montechiarugolo, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautalare, emessa dal Gip del Tribunale di Parma per estorsione aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo, seguito da dieci anni dal Sert di Langhirano, avrebbe minacciato la madre quasi quotidianamente per chiedere i soldi per la droga, esprimendo la propria rabbia contro gli oggetti che trovava in casa. Il caso più grave si è poi verificato l'11 marzo con un'aggressione fisica: con un oggetto contundente il 52enne avrebbe provocato, all'anziana madre, una ferita alla testa.

La donna, nonostante la ferita, aveva riferito ai carabinieri di aver discusso con il proprio figlio e di essere stata colpita da costui alla testa con un oggetto contundente. Il figlio, invece, ha raccontato di essersi in realtà solo difeso dalla madre, la quale, armata di un matterello lo avrebbe colpito su di un avambraccio che aveva sollevato a propria protezione e per il contraccolpo il mattarello avrebbe colpito di rimbalzo l’anziana sulla testa. La donna si rifiutava sia di essere trasportata in pronto soccorso sia di sporgere denuncia avverso il proprio figlio. Non era la prima volta che i carabinieri intervenivano all'interno dell'abitazione per liti all'interno della famiglia e urla, in seguito alla segnalazione dei vicini.

