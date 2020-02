Aggredisce la sua ex fidanzata ed il nuovo compagno in via Mazzini: 35enne arrestato per stalking 

Ha visto per strada la sua ex fidanzata, una giovane dominicana, l'ha insultata, l'ha strattonata ed ha cercato di strapparla dalle braccia del nuovo compagno. Un 35enne napoletano si è reso protagonista, nella serata del 28 gennaio, di una violenta aggressione nei confronti della coppia, che stava passeggiando in via Mazzini, in pieno centro storico a Parma. Secondo le prime informazioni infatti l'ex compagno della donna che, già in passato si era reso protagonista di atti persecutori e molestie nei confronti della donna perchè non accettava la fine della loro relazione, ha visto i due in strada ed ha iniziato a seguirli.

Giunti in via Mazzini ha deciso di insultare la donna e di strattonarla, cercando di portarla via con sè. A quel punto il nuovo compagno della donna è intervenuto, mettendosi in mezzo per difendere la ragazza dall'aggressione dell'ex fidanzato. Sul posto sono arrivate due auto della polizia: gli agenti hanno ricostruito la vicenda ed hanno messo in sicurezza l'uomo e la donna, vittima dell'aggressione del 35enne. Per lui sono scattate le manette per stalking: è stato accompagnato nel carcere di via Burla a Parma. L'uomo è stato anche denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: si è infatti opposto all'arresto ed ha insultato anche i poliziotti. L'arresto è stato convalidato dal Gip il 31 gennaio.